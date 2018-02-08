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Российские атлеты смогут носить на Олимпиаде-2018 шапки в цветах национального флага

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ФОТО: Denis Tyrin/Denis Tyrin/TASS

В официальном интернет-магазине  MOK и сувенирных лавках в Корее можно приобрести шапку в цветах российского флага.

Российские спортсмены во время Олимпиады-2018 смогут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией соревнований в Пхенчхане.

Полоски на шапке располагаются так же, как на флаге России. Стоимость головного убора составляет 18 000 вон (около 13 евро).

По словам источника, официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами. Атлеты могут использовать ее, находясь на олимпийских объектах.

Шапка в цветах российского флага с символикой ОИ в Корее

ФОТО: www.store.pyeongchang2018.com

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