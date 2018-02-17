суббота, 17 февраля 2018 г.
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Женская лыжная эстафета на Rus.Postimees: смогу ли россиянки завоевать первое золото Олимпиады?

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В субботу, 17 февраля, лыжницы поборются за награды на эстафете в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане. Портал Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию с этих соревнований.

Улыбнется ли удача россиянкам? Смогут ли Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевать для России первое золото Олимпиады?

Узнаем сегодня из нашей трансляции, которая начнется в 11.15!

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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