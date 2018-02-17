Женская лыжная эстафета на Rus.Postimees: смогу ли россиянки завоевать первое золото Олимпиады?
17 февраля 2018 г., 9:43
В субботу, 17 февраля, лыжницы поборются за награды на эстафете в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане. Портал Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию с этих соревнований.
Улыбнется ли удача россиянкам? Смогут ли Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевать для России первое золото Олимпиады?
Узнаем сегодня из нашей трансляции, которая начнется в 11.15!