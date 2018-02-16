Прямая трансляция на Rus.Postimees: великий японец против самого обаятельного европейца

Получит ли испанец Хавьер Фернандес долгожданную олимпийскую медаль или мы увидим полностью азиатский пьедестал? Станет ли Юдзуру Ханю двукратным олимпийским чемпионом или же с этим готов поспорить его соотечественник Сема Уно? Что сумеет противопоставить своим именитым соперником российский фигурист Дмитрий Алиев? Смогут ли мужчины-одиночники продемонстрировать артистичное катание и выполнить заявленные четверные прыжки?