Прямая трансляция на Rus.Postimees: великий японец против самого обаятельного европейца
16 февраля 2018 г., 18:30
Rus.Postimees продолжает следить за соревнованиями фигуристов на Олимпиаде. Завтра рано утром мы покажем в прямом эфире произвольную программу у мужчин.
Получит ли испанец Хавьер Фернандес долгожданную олимпийскую медаль или мы увидим полностью азиатский пьедестал? Станет ли Юдзуру Ханю двукратным олимпийским чемпионом или же с этим готов поспорить его соотечественник Сема Уно? Что сумеет противопоставить своим именитым соперником российский фигурист Дмитрий Алиев? Смогут ли мужчины-одиночники продемонстрировать артистичное катание и выполнить заявленные четверные прыжки?