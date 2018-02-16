суббота, 17 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Прямая трансляция на Rus.Postimees: великий японец против самого обаятельного европейца

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Rus.Postimees продолжает следить за соревнованиями фигуристов на Олимпиаде. Завтра рано утром мы покажем в прямом эфире произвольную программу у мужчин.

Получит ли испанец Хавьер Фернандес долгожданную олимпийскую медаль или мы увидим полностью азиатский пьедестал? Станет ли Юдзуру Ханю двукратным олимпийским чемпионом или же с этим готов поспорить его соотечественник Сема Уно? Что сумеет противопоставить своим именитым соперником российский фигурист Дмитрий Алиев? Смогут ли мужчины-одиночники продемонстрировать артистичное катание и выполнить заявленные четверные прыжки?

Смотрите завтра в прямом эфире в 3.58 и в повторе на Rus.Postimees!

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ