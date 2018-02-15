Прямая трансляция на Rus.Postimees: откатается ли чисто Михаил Коляда?
15 февраля 2018 г., 17:11
Rus.Postimees продолжает серию трансляций с олимпийских соревнований по фигурному катанию. Завтра свою короткую программу продемонстрируют мужчины-одиночники.
Кто лучший – американец Нэтан Чен или два его японских конкурента Сема Уно и Юдзуру Ханю? Удастся ли Ханю повторить свой олимпийский успех? Кто не ошибется на четверном прыжке и чья дорожка окажется самой красивой? Что возразят фаворитам европейские фигуристы и взойдет ли на пьедестал Хавьер Фернандес? И, наконец, порадуют ли нас российские спортсмены?
Смотрите короткую программу с комментарием Анны Леванди завтра в прямом эфире на Rus.Postimees в 3.47 утра и в повторе днем!