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Прямая трансляция на Rus.Postimees: откатается ли чисто Михаил Коляда?

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Rus.Postimees продолжает серию трансляций с олимпийских соревнований по фигурному катанию. Завтра свою короткую программу продемонстрируют мужчины-одиночники.

Кто лучший – американец Нэтан Чен или два его японских конкурента Сема Уно и Юдзуру Ханю? Удастся ли Ханю повторить свой олимпийский успех? Кто не ошибется на четверном прыжке и чья дорожка окажется самой красивой? Что возразят фаворитам европейские фигуристы и взойдет ли на пьедестал Хавьер Фернандес? И, наконец, порадуют ли нас российские спортсмены?

Смотрите короткую программу с комментарием Анны Леванди завтра в прямом эфире на Rus.Postimees в 3.47 утра и в повторе днем!

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