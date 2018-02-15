Прямая трансляция на Rus.Postimees: откатается ли чисто Михаил Коляда?

Кто лучший – американец Нэтан Чен или два его японских конкурента Сема Уно и Юдзуру Ханю? Удастся ли Ханю повторить свой олимпийский успех? Кто не ошибется на четверном прыжке и чья дорожка окажется самой красивой? Что возразят фаворитам европейские фигуристы и взойдет ли на пьедестал Хавьер Фернандес? И, наконец, порадуют ли нас российские спортсмены?