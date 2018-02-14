среда, 14 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Прямая трансляция на Rus.Postimees: отберут ли Тарасова и Морозов золото у китайцев?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Завтра в 4.10 Rus.Postimees покажет в прямом эфире выступления сильнейших пар мира, которые поборются за золото олимпийского турнира по фигурному катанию.

После короткой программы наибольшие шансы на победу в одной из самых красивых и сложных олимпийских дисциплин имеют китайцы Суй Вэнцзинь и Хань Цун и российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых разделяет около 1 балла.

За третье место развернется ожесточенная борьба: за него готовы побороться канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд, немцы Алена Савченко и Бруно Массо, вторая китайская пара Юй Сяоюй и Чжан Хао, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Хотарек, а также вторая российская пара Наталья Забияко и Александер Энберт.

У кого из них сдадут нервы, а кто выдержит испытание произвольной программой с блеском и достоинством? Смотрите уже через несколько часов на Rus.Postimees в 4.10 утра!

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео

Актуально

Читать также

НАВЕРХ