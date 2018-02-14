Прямая трансляция на Rus.Postimees: отберут ли Тарасова и Морозов золото у китайцев?

После короткой программы наибольшие шансы на победу в одной из самых красивых и сложных олимпийских дисциплин имеют китайцы Суй Вэнцзинь и Хань Цун и российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых разделяет около 1 балла.

За третье место развернется ожесточенная борьба: за него готовы побороться канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд, немцы Алена Савченко и Бруно Массо, вторая китайская пара Юй Сяоюй и Чжан Хао, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Хотарек, а также вторая российская пара Наталья Забияко и Александер Энберт.