Сенсационное поражение российских хоккеистов на Олимпиаде: начали за здравие, а...

Сам матч мог быть перенесен из-за урагана в столице ОИ, и, думается, наставник россиян Олег Знарок после финального свистка пожалел, что оргкомитет Игр принял решение провести встречу.
Хотя начало матча выдалось для россиян очень успешным - две шайбы за стартовые пять минут, казалось, надломят словаков, но беззвездные посланцы Татр сумели выровнять игру, а неуверенные действия вратаря россиян Василия Кошечкина свели на нет усилия атакующие действия россиян.
Второй период словаки уже провели с россиянами на равных и вольностей начала первой трети матчам в своей зоне ОАР не позволяли. Лишь два момента могли вывести россиян вперед, но сначала Дацюк угодил в штангу, а затем Григоренко не смог подправить шайбу в ворота Бранислава Конрада.
Сгубили россиян удаления: два подряд малых штрафа заработали игроки сборной ОАР за выброс шайбы за пределы поля и если в первом случае словаки Войнова простили, а вот удаление Ивана Телегина словаки реализовали - Патрик Цересняк сочным броском от синей линии завершил комбинацию второй пятерки словаков.
Отыграться россиянам не удалось - сбили планы штаба тренеров сборной России удаление у россиян. Василий Кошечкин два раза рвал на скамейку запасных, россияне уравнивали составы, но кроме суматохи и толкотни у россиян ничего не получалось.
Расстраиваться поклонникам сборной ОАР не стоит: уже послезавтра россияне проведут работу над ошибками в матче со словенцами, а в субботу сразятся с командой США. У россиян еще есть шансы выйти с первого места в группе, но и места ниже не будут катастрофой - в плей-офф попадут все.