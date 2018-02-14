Сенсационное поражение российских хоккеистов на Олимпиаде: начали за здравие, а...

Хотя начало матча выдалось для россиян очень успешным - две шайбы за стартовые пять минут, казалось, надломят словаков, но беззвездные посланцы Татр сумели выровнять игру, а неуверенные действия вратаря россиян Василия Кошечкина свели на нет усилия атакующие действия россиян.

Второй период словаки уже провели с россиянами на равных и вольностей начала первой трети матчам в своей зоне ОАР не позволяли. Лишь два момента могли вывести россиян вперед, но сначала Дацюк угодил в штангу, а затем Григоренко не смог подправить шайбу в ворота Бранислава Конрада.

Сгубили россиян удаления: два подряд малых штрафа заработали игроки сборной ОАР за выброс шайбы за пределы поля и если в первом случае словаки Войнова простили, а вот удаление Ивана Телегина словаки реализовали - Патрик Цересняк сочным броском от синей линии завершил комбинацию второй пятерки словаков.

Отыграться россиянам не удалось - сбили планы штаба тренеров сборной России удаление у россиян. Василий Кошечкин два раза рвал на скамейку запасных, россияне уравнивали составы, но кроме суматохи и толкотни у россиян ничего не получалось.