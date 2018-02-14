четверг, 15 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Сенсационное поражение российских хоккеистов на Олимпиаде: начали за здравие, а...

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Сам матч мог быть перенесен из-за урагана в столице ОИ, и, думается, наставник россиян Олег Знарок после финального свистка пожалел, что оргкомитет Игр принял решение провести встречу.

Хотя начало матча выдалось для россиян очень успешным - две шайбы за стартовые пять минут, казалось, надломят словаков, но беззвездные посланцы Татр сумели выровнять игру, а неуверенные действия вратаря россиян Василия Кошечкина свели на нет усилия атакующие действия россиян.

Второй период словаки уже провели с россиянами на равных и вольностей начала первой трети матчам в своей зоне ОАР не позволяли. Лишь два момента могли вывести россиян вперед, но сначала Дацюк угодил в штангу, а затем Григоренко не смог подправить шайбу в ворота Бранислава Конрада.

Сгубили россиян удаления: два подряд малых штрафа заработали игроки сборной ОАР за выброс шайбы за пределы поля и если в первом случае словаки Войнова простили, а вот удаление Ивана Телегина словаки реализовали - Патрик Цересняк сочным броском от синей линии завершил комбинацию второй пятерки словаков.

Отыграться россиянам не удалось - сбили планы штаба тренеров сборной России удаление у россиян. Василий Кошечкин два раза рвал на скамейку запасных, россияне уравнивали составы, но кроме суматохи и толкотни у россиян ничего не получалось.

Расстраиваться поклонникам сборной ОАР не стоит: уже послезавтра россияне проведут работу над ошибками в матче со словенцами, а в субботу сразятся с командой США. У россиян еще есть шансы выйти  с первого места в группе, но и места ниже не будут катастрофой - в плей-офф попадут все.

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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