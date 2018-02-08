Олимпийский чемпион Сочи может не защитить свой титул в Корее

Ханю - действующий чемпион мира в мужском одиночном катании, а в период между Олимпиадами Сочи и Пхенчхана японский спортсмен выиграл два ЧМ, три Гран-при, устнановив 12 рекордов сумм баллов в прокатах. Однако травма, которую спортсмен получил в ноябре может поставить крест на его надеждах завоевать второе золото ОИ подряд, чего, кстати не случалась с ОИ в Осло когда американец Дик Баттон сначала в 1948 году в Санкт-Морице, а затем и в столице Норвегии завоевывал золото.