Олимпийский чемпион Сочи может не защитить свой титул в Корее

Японский фигурист Юдзуру Ханю, упавший в ноябре при исполнении четверного прыжка, до сих пор не восстановился от полученной травмы. Ханю уже снялся с командных соревнований и может пропустить и личные соревнования.
Ханю - действующий чемпион мира в мужском одиночном катании, а в период между Олимпиадами Сочи и Пхенчхана японский спортсмен выиграл два ЧМ, три Гран-при, устнановив 12 рекордов сумм баллов в прокатах. Однако травма, которую спортсмен получил в ноябре может поставить крест на его надеждах завоевать второе золото ОИ подряд, чего, кстати не случалась с ОИ в Осло когда американец Дик Баттон сначала в 1948 году в Санкт-Морице, а затем и в столице Норвегии завоевывал золото.
Тренироваться японец начал только перед самой Олимпиадой и, по словам тренера, Брайана Орсера, восстановление после травмы получилось не только очень долгим, но и трудным. Орсер отметил, что Ханю точно пропустит командные соревнования и прибудет из Японии в Корею только перед началом соревнований в мужском одиночном катании, которые запланированы на 16 и 17 февраля.