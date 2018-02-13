Прямая трансляция на Rus.Postimees: спортивные пары покажут короткую программу

Сумеют ли уроженка Таллинна Наталья Забияко со своим партнером Александром Энбертом так же успешно откатать свою короткую программу, как они это сделали недавно на чемпионате Европы? Покажут ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов такое же блестящее катание, как в командном турнире Олимпиады? Чем ответит на это канадская пара Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд? Станет ли Алена Савченко на шаг ближе к своей олимпийской мечте? Что смогут противопоставить этому китайские спортсмены? И выдержат ли нервы у французов?