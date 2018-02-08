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ЧП на Олимпиаде: пожар в олимпийском парке

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ФОТО: Damir Sagolj/Reuters/Scanpix

В Олимпийском парке Канныня сегодня днем произошел пожар - загорелась строительная площадка у одного из кафе в прибрежном городе.

По тревоге были стянуты все силы пожарной охраны, а на все мобильные телефоны, абоненты которых находятся в данном регионе поступило предупреждение о пожаре. К счастью, жертв нет. В Канныне состоятся соревнования в ледовых дисциплинах и хоккее. В этом прибрежном городе стартуют наши конькобежцы Мартен Лийв и Саския Алусалу, а также сборная ОАР по хоккею.

Пожар в олимпийском парке Канныня

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

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