ЧП на Олимпиаде: пожар в олимпийском парке

По тревоге были стянуты все силы пожарной охраны, а на все мобильные телефоны, абоненты которых находятся в данном регионе поступило предупреждение о пожаре. К счастью, жертв нет. В Канныне состоятся соревнования в ледовых дисциплинах и хоккее. В этом прибрежном городе стартуют наши конькобежцы Мартен Лийв и Саския Алусалу, а также сборная ОАР по хоккею.