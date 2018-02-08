ЧП на Олимпиаде: пожар в олимпийском парке
8 февраля 2018 г., 9:17
В Олимпийском парке Канныня сегодня днем произошел пожар - загорелась строительная площадка у одного из кафе в прибрежном городе.
По тревоге были стянуты все силы пожарной охраны, а на все мобильные телефоны, абоненты которых находятся в данном регионе поступило предупреждение о пожаре. К счастью, жертв нет. В Канныне состоятся соревнования в ледовых дисциплинах и хоккее. В этом прибрежном городе стартуют наши конькобежцы Мартен Лийв и Саския Алусалу, а также сборная ОАР по хоккею.