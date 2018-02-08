Олимпиада началась: россияне, финны, канадцы проиграли в керлинге, эстонцы стартуют в прыжках с трамплина

Хотя официальное открытие игр состоится только завтра, сегoдня утром в Корее начались квалификационные матчи керлингистов. Вечером свой турнир начнут прыгуны с трамплина.
Олимпийские атлеты России свой первый матч в миксте проиграли американцам 3:9, а финская пара 4:9 уступила корейцам. В матче фаворитов турнира Канада проиграла 6:9 Норвегии.
Вечером стартует квалификация прыжков с трамплина, в которой будут участвовать и спортсмены из Эстонии: Артти Айгро, Кевин Мальцев, Мартти Нымме. Задача для наших лыжников отобраться в 50 сильнейших из 57 стартующих для продолжения участия в соревнованиях.
Трансляция прыжков с трамплина начнется в 14.15 и ее можно увидеть на
Kanal 2 и на сайте Postimees
2/8 Curling Mixed Doubles Round Robin Session 1— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 8, 2018
2/8 컬링 – 믹스더블 예선 세션 3 경기 결과
USA 9 vs 3 OAR
CAN 6 vs 9 NOR
KOR 9 vs 4 FIN
CHN 5 vs 7 SUI
Congratulations! 축하합니다! pic.twitter.com/reDuzJWop2