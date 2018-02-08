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Елена Вяльбе

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Олимпиада началась: россияне, финны, канадцы проиграли в керлинге, эстонцы стартуют в прыжках с трамплина

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Хотя официальное открытие игр состоится только завтра, сегoдня утром в Корее начались квалификационные матчи керлингистов. Вечером свой турнир начнут прыгуны с трамплина.

Олимпийские атлеты России свой первый матч в миксте проиграли американцам 3:9, а финская пара 4:9 уступила корейцам. В матче фаворитов турнира Канада проиграла 6:9 Норвегии.

Вечером стартует квалификация прыжков с трамплина, в которой будут участвовать и спортсмены из Эстонии: Артти Айгро, Кевин Мальцев, Мартти Нымме. Задача для наших лыжников отобраться в 50 сильнейших из 57 стартующих для продолжения участия в соревнованиях.

Трансляция прыжков с трамплина начнется в 14.15 и ее можно увидеть на

Kanal 2 и на сайте Postimees

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