Олимпиада началась: россияне, финны, канадцы проиграли в керлинге, эстонцы стартуют в прыжках с трамплина

Олимпийские атлеты России свой первый матч в миксте проиграли американцам 3:9, а финская пара 4:9 уступила корейцам. В матче фаворитов турнира Канада проиграла 6:9 Норвегии.

Вечером стартует квалификация прыжков с трамплина, в которой будут участвовать и спортсмены из Эстонии: Артти Айгро, Кевин Мальцев, Мартти Нымме. Задача для наших лыжников отобраться в 50 сильнейших из 57 стартующих для продолжения участия в соревнованиях.