CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов

Часть спортсменов будет допущена к соревнованиям Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, части в допуске отказано.

Выездная панель CAS сегодня рассматривает дела 32 россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске к Олимпиаде-2018. Параллельно идет рассмотрение апелляций еще 15 спортсменов из России, которых ранее оправдал суд в Лозанне.

Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч: "Слушания закончились. Мы обсуждали вопрос по поводу 15 и 32 человек. Мы надеемся, что наши аргументы будут приняты во внимание. Решение будет принято в течение 24 часов".