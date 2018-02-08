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CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов

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Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворит апелляции 47 российских атлетов и тренеров, сообщает портал Inside the Games.

Часть спортсменов будет допущена к соревнованиям Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, части в допуске отказано. 

Выездная панель CAS сегодня рассматривает дела 32 россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске к Олимпиаде-2018. Параллельно идет рассмотрение апелляций еще 15 спортсменов из России, которых ранее оправдал суд в Лозанне.

Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч: "Слушания закончились. Мы обсуждали вопрос по поводу 15 и 32 человек. Мы надеемся, что наши аргументы будут приняты во внимание. Решение будет принято в течение 24 часов".

Ранее представители оргкомитета Игр заявляли, что если российских атлетов оправдают, места в олимпийской деревне им будут предоставлены.

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