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Прямая трансляция биатлона на Rus.Postimees: смогут ли Домрачева и Кузьмина догнать Дальмайер?

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Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане состоится женская гонка преследования (биатлон) на 10 км. Портал Rus.Postimees проведет прямую трансляцию этого соревнования. Начало в 12.00!

Кто из женщин окажется сильнее в гонке преследования? Смогут ли Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина догнать Лауру Дальмайер? Пробежит ли Йоханна Талихярм еще одну гонку своей жизни?

Ответы на эти вопросы узнаем совсем скоро!

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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