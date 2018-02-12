Прямая трансляция биатлона на Rus.Postimees: смогут ли Домрачева и Кузьмина догнать Дальмайер?
12 февраля 2018 г., 11:06
Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане состоится женская гонка преследования (биатлон) на 10 км. Портал Rus.Postimees проведет прямую трансляцию этого соревнования. Начало в 12.00!
Кто из женщин окажется сильнее в гонке преследования? Смогут ли Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина догнать Лауру Дальмайер? Пробежит ли Йоханна Талихярм еще одну гонку своей жизни?
Ответы на эти вопросы узнаем совсем скоро!