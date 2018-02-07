Мужчины с макияжем и еще шесть фактов о стране-хозяйке Олимпиады

1. Мужчины с мейком

В Корее - это абсолютно нормальное явление и не стоит считать, что южнокореец с макияжем относится к людям с альтернативной половой ориентацией. Также Южная Корея лидирует по количеству пластических операций на душу населения. Девушка может надуть себе грудь буквально за один обеденный перерыв. Выпустившись из школы и поступив в институт, большинство девушек в качестве подарка исправляют себе веки, носы или еще что-нибудь.

2. Группа крови как гороскоп

Если на Западе считается, что судьбу человека можно предсказать по дате его рождения, то в Корее эту роль выполняет группа крови человека.

3. Есть демократия , но есть и цензура

По Конституции в Южной Корее - демократия, но в интернете найдется множество сайтов, на которые заходит корейцам невозможно. Однако, кто хочет, тот, естественно пользуется различными уловками для обхода барьера.

4. Google Chrome? Mozilla? Opera? Не, не слышали

Абсолютно все корейцы пользуются Internet Explorer. О других браузерах они и не подозревают и более того, большинство даже не знает, что такое браузер. Корейские сайты, соответственно, делаются только под Explorer, в любом другом браузере ни один корейский сайт не будет работать корректно.

5. Пхенчхан - это не город

На самом деле - это крошечный уезд с населением 43 000 человек и площадью 1,3 квадратных километра. Столица Кореи, Сеул, с населением 10 миллионов жителей располагается в трех часах езды.

6. Профессия учителя - самая престижная

Зарплаты школьных учителей начинаются от 2500 евро. А в университетах преподсостав зарабатывает в 5-7 раз больше. Преподавателя в государственном учебном заведении может уволить разве что сам президент. Образованию отведена едва ли не самая важная роль в жизни любого корейца. Корейцы учатся с раннего утра до глубокой ночи, вне зависимости от дня недели, и используют каникулы для дополнительных курсов или самостоятельного обучения.

7. Девушек домой не приводить!