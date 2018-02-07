Сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду: кто она и почему это важно

Ким Ё Чжон - первая ближайшая родственница династии Ким, которая посетит Южную Корею. Ожидается, что визит продлится три дня.

Сестра лидера КНДР приедет в составе делегации под предводительством Ким Ён Нама, главы Верховного народного собрания.

В последний раз подобный визит столь высокопоставленных чиновников КНДР в Южную Корею состоялся после Корейской войны в 1953 году,

КНДР и Южная Корея на открытии Олимпиады выступят под одним флагом «единой Кореи». Также страны договорились выставить объединенную сборную в женском хоккее.

Эксперты считают, что КНДР намеревается использовать Игры как повод выйти из дипломатической изоляции и исправить отношения с Южной Кореей, что может быть попыткой найти подход к США.

Посылая на Олимпиаду молодую и фотогеничную особу, которая точно привлечет международное внимание, КНДР пытается создать более свежую и теплую картинку, и нивелировать потенциальные попытки США использовать Игры как напоминание о нарушении прав человека в стране, считают эксперты.

Кто такая Ким Ё Чжон?

Политическая карьера Ким Ё Чжон с 2014 года сильно продвинулась; ее называют самым влиятельным человеком после Ким Чен Ына.

В прошлом году брат назначил 30-летнюю Ким Ё Чжон членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Считается, что она родилась в 1987 году; она самая младшая дочь Ким Чен Ира. Она на четыре года младше своего брата.

Школьное образование она, как и брат, получила в Швейцарии.

В 2015 году сообщалось, что Ким Ё Чжон вышла замуж за Цой Сон, сына второго по влиятельности человека в стране, секретаря Трудовой партии Чхве Рён-Хэ.

Блумберг писал, что брак Ким Ё Чжон с сыном влиятельного партийного чиновника может стать шагом на пути к миру между северной и южной частями полуострова.

В 2013 году Чхве Рён-Хэ встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а в конце минувшего года посетил Южную Корею, а затем и Россию.

Сообщение от брата?

Лора Бикер, Би-би-си, Сеул

Это огромный сюрприз. Были слухи, что Ким Ё Чен может быть в составе делегации, но никто не думал, что такое правда случится. Это можно считать знаком того, что Ким Чен Ын серьезно настроен на улучшение отношений с Южной Кореей.

Чжон - одна из ближайших к нему людей, и некоторые считают, что она может привезти некое сообщение от брата для президента Южной Кореи Мун Джэина.