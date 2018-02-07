среда, 7 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

«То, что Легков и Третьяков вновь считаются олимпийскими чемпионами, – это фарс»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился мнением насчет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить результаты Сочи-2014 28 россиян.

«Это фарс, что такие спортсмены как лыжник Легков или скелетонист Третьяков после вердикта CAS вновь считаются олимпийскими чемпионами. Это пощечина для тех, кто мог бы стать первым.

Индивидуальная вина просто не может быть доказана. Но, в конце концов, было установлено наличие допинговой системы и подмены проб в Сочи-2014.

К русским уже было приковано внимание в плане допинга – в биатлоне в том числе, и отчасти наивно полагать, что на домашней Олимпиаде ничего не было», – сказал Пайффер в интервью изданию Bild.

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ