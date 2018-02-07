«То, что Легков и Третьяков вновь считаются олимпийскими чемпионами, – это фарс»
7 февраля 2018 г., 16:35
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился мнением насчет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить результаты Сочи-2014 28 россиян.
«Это фарс, что такие спортсмены как лыжник Легков или скелетонист Третьяков после вердикта CAS вновь считаются олимпийскими чемпионами. Это пощечина для тех, кто мог бы стать первым.
Индивидуальная вина просто не может быть доказана. Но, в конце концов, было установлено наличие допинговой системы и подмены проб в Сочи-2014.
К русским уже было приковано внимание в плане допинга – в биатлоне в том числе, и отчасти наивно полагать, что на домашней Олимпиаде ничего не было», – сказал Пайффер в интервью изданию Bild.