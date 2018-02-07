«То, что Легков и Третьяков вновь считаются олимпийскими чемпионами, – это фарс»

«Это фарс, что такие спортсмены как лыжник Легков или скелетонист Третьяков после вердикта CAS вновь считаются олимпийскими чемпионами. Это пощечина для тех, кто мог бы стать первым.

Индивидуальная вина просто не может быть доказана. Но, в конце концов, было установлено наличие допинговой системы и подмены проб в Сочи-2014.