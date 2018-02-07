Положительное решение CAS будет означать допуск россиян на Олимпиаду

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб сообщил о том, что россияне, подавшие апелляцию на запрет Международного олимпийского комитета, будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018, если организация вынесет положительное решение. По его словам, после этого в данной истории будет поставлена точка.

"Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх, – сказал Риб. – Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений. В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно."

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока заседает выездная панель CAS, он тренируется и надеется на благоприятный исход. Он добавил, что после каждого круга проверяет телефон в надежде увидеть заветное сообщение.

"Так вот, ребят. Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение", – сказал в видеообращении на своей странице в Инстаграме Шипулин.