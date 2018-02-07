CAS вынесет решение по допуску россиян на Олимпиаду только завтра

От МОК в рассмотрении дел россиян участвует и Ричард Паунд, бывший глава ВАДА. Сами российские атлеты на заседании выездной панели CAS не находились - их интересы представляют швейцарские адвокаты. 32 апелляции рассматриваются в индивидуальном порядке. Однако свое решение огласит CAS только завтра. Об этом свидетельствует специальное коммюнике, которое Арбитраж распространил после окончания сегодняшних слушаний.

"Слушание продолжится завтра. Мы рассчитываем принять финальное решение к концу завтрашнего дня.

Наша цель - закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения - полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски.