Знаменосец Эстонии на открытии Олимпиады - конькобежка Саския Алусалу

Алусалу стала вторым представителем коньков Эстонии, который пронесет флаг нашей страны на церемонии Открытия. В Альбервилле на первой после восстановления независимости Эстонии Олимпиаде в 1992 году флаг пронес чемпион Олимпиады в конькобежном спорте Антс Антсон.

По словам Алусалу, быть знаменосцем для нее большая честь и признание: "Эстонский конькобежный спорт представлен на Олимпиадах после более чем 50-летнего отсутствия и это прекрасный способ отметить возвращение эстонских конькобежцев на Олимпиаду. Это ответственное задание и один из самых значительных моментов в моей карьере!".

Руководитель делегации ЭОК в Пхенчане Мартти Раю заявил, что выбор знаменосца не был сложным: "В последний раз наши коньки были представлены на Олимпиаде более 50 лет назад и факт возвращения наших скороходов на Олимпиаду достоин того, что бы этот факт как-то был особо отмечен. Кроме того в пользу Алусалу говорит то, что она - одна из самых успешных наших спортсменок последних лет."