Приключения биатлонистов в Пхенчхане: половина снаряжения еще в пути, мороз и плохое питание

"Чтобы размяться нормально требуется больше времени, но мишени и расстояние до них такое же как и на других трассах" - заметил Каури Кыйв.

"Градусник показывает -12, но когда ветер дует, кажется, что, как минимум, двадцатка" - признался наставник эстонских спортсменов Индрек Тобрелутс, которого мороз заставил переминаться с ноги на ногу. "Но я не думаю, что это все как-то скажется на результатах. Пару дней надо на привыкание, кроме того, нам обещают потепление."

"Главное - это пальцы в тепле держать" - сказал самый опытный эстонский биатлонист, для которого Пхенчан уже пятая Олимпиада, Роланд Лессинг.

Однако не все биатлонисты смогли выйти вчера на тренировку: снаряжение Йоханны Талихярм и Рене Захкна еще только на пути в Корею.

"Самолет Таллинн-Хельсинки был такой маленький, что весь багаж просто не поместился. Ну не весь, но из 30 предметов половина точно осталась и должна прибыть сегодня вечером," - сказал Тобрелутс после вчерашней тренировки, - "Там и лыжи, смазочные порошки, лыжные ботинки..."

Если Лессинг и Кыйв прибыли в Пхенчан с полным снаряжением, то Рене Захкна только с рюкзачком, который он взял с собой в салон самолета. "Йоханна и Рене одолжили у других спортсменов себе какую-то форму и сегодня провели беговую тренировку и сходили в зал. Конечно, это не самая большая проблема, но немного все-таки не нравится, что основная работа осталась несделанной" - подытожил Тобрелутс.