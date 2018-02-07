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Эстонские биатлонисты заселились в Олимпийскую деревню: "Напоминает Ласнамяэ"

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Биатлонисты сборной Эстонии Каури Кыйв и Роланд Лессинг уже заселились в Олимпийскую деревню и провели первые тренировки на трассе в Пхенчане, которую оба спортсмена считают очень сложной.

Как и тренировки российских и украинских атлетов, занятия наших спортсменов проходили в очень холодную погоду: столбик термометра в начале тренировки показывал минус 12, а при порывах ветра возникало чувство, что минимум минус 20.

Каури Кыйв: "Конечно, холод дает о себе знать. Пальцы мерзнут, и движения более скованные. Но на мишени это никак не влияет. Они все стандартных размеров и на том же расстоянии, что и везде."

С ним согласен и Роланд Лессинг: "В такую погоду надо пальцы в тепле держать, но если к холоду подготовился, то ничего страшного. Сегодня, например, пришлось побольше на себя одежды натянуть."

Трасса в Пхенчане считается одной из самых сложных, но после ЧМ-2009, организаторы Олимпиады ее немного упростили: в частности, усовершенствован первый подъем и сделан более безопасный финишный поворот, на котором раньше спортсмены часто падали.

Кыйв: "Хорошо, что сейчас снег на трассе укатан, раньше трасса была более мягкой. Катались, как по сахарному песку".

Лессинг: "Самая сложная трасса, на которой я когда-либо выступал. Здесь три серьезных подъема. Даже на самом коротком круге полтора-два подъема".

Олимпийская деревня находится от биатлонной трассы всего в одном километре, поэтому на стадион приходят пешком, а не едут на автобусе, который на место старта добирается, давая приличный круг.

"Но если идешь пешком, надо быть осторожным, чтобы не попасть под колеса машин. Думаю, что это все-таки можно было бы как-то получше организовать", - сказал Кыйв.

Поделились наши биатлонисты и впечатлениями от самой Олимпийской деревни: "В Сочи все было более люксово. У нас был свой дом с большими комнатами прямо рядом со стадионом. Даже Ванкувер кажется мне более крутым и спокойным местом. В Пхенчхане деревня напоминает мне Ласнамяэ", - сказал Кыйв.

Роланд Лессинг, для которого эта Олимпиада уже пятая, заметил с ухмылкой, что ему в деревне все нравится, хотя проблемы из-за строительного брака возникли и в комнате наших олимпийцев: в душевой с потолка текла вода. Но Лессинг заметил на это, что не все так страшно: "Мне здесь очень нравится, честное слово!"

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