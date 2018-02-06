Статистика Олимпиад: кто больше всех выигрывал медалей и кто стал самым возрастным чемпионом ОИ

114 медалей завоевали на Олимпиадах австрийские горнолыжники. Такого урожая не собрала ни одна страна, даже Норвегия в лыжных гонках.

102 комплекта наград разыграют спортсмены в Пхенчхане. Это новый рекорд: в Сочи медальных дисциплин было 98. В Корее к ним прибавились командные соревнования в горных лыжах, миксты в керлинге и масс-старты в коньках.

40 лет и 12 дней - таков возраст самого возрастного победителя ОИ. Рекорд принадлежит Уле-Эйнару Бьорндалену, который в Сочи выиграл биатлонный спринт.

В 25-й раз на ОИ представлено фигурное катание. А в 1908 и 1920 годах фигурное катание было частью летних Игр.

Больше всего побед в различных видах спорта на Олимпиадах - 14 - у США. Единственный вид спорта, который американцам не покорился - биатлон.

Больше всего олимпийских наград завоевал Уле-Эйнар Бьорндален - 13 штук (восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая). Его соотечественник, лыжник Бьорн Дэли отстает на одну бронзовую награду.

Лучшее место, завоеванное на зимних ОИ Южной Кореей в командных соревнованиях - восьмое. В 2002 году южнокорейские летающие лыжники в командных прыжках с трамплина установили это достижение.

Шесть медалей - два серебра и четыре бронзы - завоевали спортсмены из Венгрии, и все - в фигурном катании. Большего количества наград нет ни у одной другой страны, не завоевывавшей олимпийского золота.

Самый успешный южнокорейский спортсмен на ЗОИ - шорт-трекист Чон Ли Гён, завоевывавший по два золота на ОИ в Лиллехамере и Нагано.