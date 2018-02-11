Высокий темп гонке задали стартовавшие в первых номерах кореец Тимофей Лапшин, австриец Юлиан Эберхард и немец Бенедикт Долль. Сразу рванув к олимпийскому финишу, спортсмены изрядно подействовали на нервы норвежцам, коих в первых 20-и номерах стартовало сразу трое: Эмиль Свендсен и братья Бо. Хохучущие биатлонисты, мешавшие спать соотечественникам из лыжной сборной, сегодня точно дадут в спокойной обстановке поспать всему отелю: никого из них не оказалось не то, что на пьедестале, а и в десятке лучших.

Бо сразу смазал три выстрела на лежке и один на стойке и ходом, узнав, что Арнд Пайффер лидирует, на последнем круге сдался. Операторы даже не показали финиш норвежца. В 17 минутах от Бо-младшего стартовал Фуркад. Француз также оказался не готов к гонке - первая стрельба обернулась также тремя промахами, а стойка была чиста, но ногами Фуркад шел плохо. Результат француза - 8 место, но всего в 22 секунда от победителя - шанс в пасьюте у Фуркада будет. А вот Бо-младшему придется выкарабкиваться с более чем минутного отставания.

Победили же немец Арнд Пайффер, для которого это золото первая Олимпийская награда, вторым пришел чем Михал Крчмар - как всегда, на Олимпиадах выстреливают те, кто идет с желанием и огоньком. Михал бежал хорошо, стрелял отлично - награда серебро. В ожидании церемонии награждения чех плакал....

Доминик Виндиш из Италии если бы не допустил промах на стойке стал бы точно первым, но досадная оплошность на предпоследнем выстреле стоила итальянцу золота.

Спортсмены сборной ОАР выступили плохо: Антон Бабиков еле-еле отобрался в пасьют, заняв 57-место, Матвей Елисеев стал 83-м.