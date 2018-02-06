Лыжные гонки на Олимпиаде: сможет ли кто-то украсть золото у Норвегии?

Главный вопрос: сколько золотых медалей возьмет Норвегия?

Норвежская сборная едет на Игры в статусе безоговорочного фаворита. Сразу четыре норвежца - Йоханнес Клебо, Мартин Сундбю, Хейди Венг и Ингвид Эстберг - занимают первые строчки тотала Кубка мира.

Клебо является, по мнению СМИ и букмекеров, главным фаворитом во всех гонках, в которых молодой норвежец примет участие. Однако все золотые медали Пхенчхана Клебо не получит точно - тренерский совет не заявит лыжника на 15 километров классическим стилем, давая спортсмену возможность восстановить силы перед эстафетной гонкой. Поэтому свой шанс на золото получит другой норвежец - Мартин Сундбю.

У женщин выиграть для Норвегии золото смогут сразу три лыжницы: 37-летняя Марит Бьорген, Хейди Венг и Ингвид Эстберг. Бьорген будет стараться изо всех сил на своей, скорее всего, последней Олимпиаде, чтобы уехать домой в качестве олимпийской чемпионки в личном забеге. В эстафетах норвежские мужчины и женщины не победят, если только случится что-то экстраординарное.

Вообще уровень команды Норвегии таков, что даже про оставшихся по разным причинам дома Терезу Йохауг (допинг) и Петтера Нортуга, проболевшего почти весь сезон, любители лыж в Норвегии практически не вспоминают. Конечно, эти два спортсмена добавили бы конкуренции, но только сборной Норвегии. С их участием лыжи на Олимпиаде превратились бы в открытый чемпионат Норвегии.

Клуб несогласных

Категорически не желает мириться с доминированием норвежцев когорта лыжников, которую возглавляет швейцарский ретороманец Дарио Колонья. Король "пятнашек" и "полтинников" желает победить в своих любимых дисциплинах классическим стилем, тем более, что Клебо "пятнашку" пропустит, а в гонке на 50 километров решит все физическая форма спортсменов к концу двух недельного турнира лыжников. Обязательно минимум на серебро будут претендовать и казахстанец Алексей Полторанин, и француз Морис Манифика.

Среди женщин скинуть норвежек с трона попытаются финские медальные надежды Криста Пярмакоски и Кертту Нисканен, хочет завоевать медаль и американка Джессика Диггинс. Шарлотта Калла из Швеции вообще заявляет, что подошла к Играм в такой форме, что оставит всех норвежек и прочих конкуренток далеко позади.

Российские лыжники

После дисквалификаций и отстранений ведущих лыжников России Сергея Устюгова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных и прочих казалось, что на надеждах россиян забраться хотя бы в топ-10 можно поставить крест. Однако талантами земля русская не оскудела, и места выбывших лидеров успешно заняла молодежь. Главная надежда и главный претендент на звание "Открытие года", Александр Большунов уже удивил всех своими подиумами на этапах Кубка Мира и хочет развить успех на трассах Пхенчхана. Мужская эстафетная команда России поборется за медали обязательно, да и в женских лыжах есть перспективы на медали, особенно, опять-таки, в командных соревнованиях, где у россиянок молодая, крепкая и стабильная команда. Может "выстрелить" лидер юниорского зачета КМ Наталия Непряева, а Анастасия Седова реальный претендент на места выше десятого.

Эстонские лыжники

Главные надежды эстонской сборной связаны со спринтерскими дистанциями. Именно в этих дисциплинах Марко Кильп и Райдо Рянкель подбирались к десятке сильнейших, однако сии результаты были показаны в начале сезона, далее кривая результатов поехала вниз. Успехом в спринте для наших гонщиков станет повторение их спринтерских успехов, а на более длинных дистанциях ожидаем от Карела Таммъярва заезда в топ-30. В эстафете положительным результатам у мужчин будет место во втором десятке.