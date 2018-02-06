вторник, 6 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Лыжные гонки на Олимпиаде: сможет ли кто-то украсть золото у Норвегии?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Александр Большунов (справа) уже стоял на подиуме с лидерами сезона Йоханнесом Клебо и Мартином Сундбю. Сможет ли россиянин прорваться на подиум в Пхенчане?

ФОТО: PETTER ARVIDSON/imago/Bildbyran

Норвежцы в лыжах, как канадцы в хоккее, могут привезти с десяток составов и все равно все выиграют.

Главный вопрос: сколько золотых медалей возьмет Норвегия?

Норвежская сборная едет на Игры в статусе безоговорочного фаворита. Сразу четыре норвежца - Йоханнес Клебо, Мартин Сундбю, Хейди Венг и Ингвид Эстберг - занимают первые строчки тотала Кубка мира.

Клебо является, по мнению СМИ и букмекеров, главным фаворитом во всех гонках, в которых молодой норвежец примет участие. Однако все золотые медали Пхенчхана Клебо не получит точно - тренерский совет не заявит лыжника на 15 километров классическим стилем, давая спортсмену возможность восстановить силы перед эстафетной гонкой. Поэтому свой шанс на золото получит другой норвежец - Мартин Сундбю.

У женщин выиграть для Норвегии золото смогут сразу три лыжницы: 37-летняя Марит Бьорген, Хейди Венг и Ингвид Эстберг. Бьорген будет стараться изо всех сил на своей, скорее всего, последней Олимпиаде, чтобы уехать домой в качестве олимпийской чемпионки в личном забеге. В эстафетах норвежские мужчины и женщины не победят, если только случится что-то экстраординарное.

Вообще уровень команды Норвегии таков, что даже про оставшихся по разным причинам дома Терезу Йохауг (допинг) и Петтера Нортуга, проболевшего почти весь сезон, любители лыж в Норвегии практически не вспоминают. Конечно, эти два спортсмена добавили бы конкуренции, но только сборной Норвегии. С их участием лыжи на Олимпиаде превратились бы в открытый чемпионат Норвегии.

Клуб несогласных

Категорически не желает мириться с доминированием норвежцев когорта лыжников, которую возглавляет швейцарский ретороманец Дарио Колонья. Король "пятнашек" и "полтинников" желает победить в своих любимых дисциплинах классическим стилем, тем более, что Клебо "пятнашку" пропустит, а в гонке на 50 километров решит все физическая форма спортсменов к концу двух недельного турнира лыжников. Обязательно минимум на серебро будут претендовать и казахстанец Алексей Полторанин, и француз Морис Манифика.

Среди женщин скинуть норвежек с трона попытаются финские медальные надежды Криста Пярмакоски и Кертту Нисканен, хочет завоевать медаль и американка Джессика Диггинс. Шарлотта Калла из Швеции вообще заявляет, что подошла к Играм в такой форме, что оставит всех норвежек и прочих конкуренток далеко позади.

Российские лыжники

После дисквалификаций и отстранений ведущих лыжников России Сергея Устюгова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных и прочих казалось, что на надеждах россиян забраться хотя бы в топ-10 можно поставить крест. Однако талантами земля русская не оскудела, и места выбывших лидеров успешно заняла молодежь. Главная надежда и главный претендент на звание "Открытие года", Александр Большунов уже удивил всех своими подиумами на этапах Кубка Мира и хочет развить успех на трассах Пхенчхана. Мужская эстафетная команда России поборется за медали обязательно, да и в женских лыжах есть перспективы на медали, особенно, опять-таки, в командных соревнованиях, где у россиянок молодая, крепкая и стабильная команда. Может "выстрелить" лидер юниорского зачета КМ Наталия Непряева, а Анастасия Седова реальный претендент на места выше десятого.

Эстонские лыжники

Главные надежды эстонской сборной связаны со спринтерскими дистанциями. Именно в этих дисциплинах Марко Кильп и Райдо Рянкель подбирались к десятке сильнейших, однако сии результаты были показаны в начале сезона, далее кривая результатов поехала вниз. Успехом в спринте для наших гонщиков станет повторение их спринтерских успехов, а на более длинных дистанциях ожидаем от Карела Таммъярва заезда в топ-30. В эстафете положительным результатам у мужчин будет место во втором десятке.

Женские лыжи, представленные опытной Татьяной Маннима и юной Анетт Веэрпалу, по прогнозам, ограничатся местами в седьмом-восьмом десятке финишного протокола.

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ