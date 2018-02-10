Первый биатлонный старт на Олимпиаде: первое золото Дальмайер, сенсационное серебро Улсбю, провал фаворитов

На старт Дальмайер ушла в начале гонки, в группе сильнейших биатлонисток-претенденток на медали. Мякяряйнен, Виткова, Домрачева, Кузьмина, Херманн - все они стартовали в первых номерах спринта.

Не справилась с волнением Дарья - по промаху на каждом из рубежах гонки, Мякяряйнен и Кузьмина синхронно сделали по три молочных выстрела и ходом, кстати, сегодня были абсолютно не убедительны. Кузьмина отстала от лидера на 54 секунды, а Мякяряйнен почти на полторы, заняв только 25-е место, позади нашей Йоханны Талихярм, которая провела гонку жизни и заняла с одним промахом 22-е место. Без одного неудачного выстрела Талихярм могла и в двадцатку попасть....

Сенсацией можно назвать второе место норвежки Марте Улсбю, которая на этапах кубка мира не поднималась выше седьмого места в спринте, а на последнем этапе КМ стала лишь 65-й. Также сенсационно восьмое место заняла швейцарка Ирене Кадуриш - ее прежние результаты очень редко когда оказывались выше пятого десятка итогового протокола.

Россиянки выступили достойно: Татьяна Акимова стала 20-й, а Ульяна Кайшева - 33-й.