суббота, 10 февраля 2018 г.
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Первый биатлонный старт на Олимпиаде: первое золото Дальмайер, сенсационное серебро Улсбю, провал фаворитов

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В Пхенчхане завершился женский биатлонный спринт победой немецкой спортсменки Лауры Дальмайер, для которой золото Игр-2018 стало первым в карьере.

На старт Дальмайер ушла в начале гонки, в группе сильнейших биатлонисток-претенденток на медали. Мякяряйнен, Виткова, Домрачева, Кузьмина, Херманн - все они стартовали в первых номерах спринта.

Не справилась с волнением Дарья - по промаху на каждом из рубежах гонки, Мякяряйнен и Кузьмина синхронно сделали по три молочных выстрела и ходом, кстати, сегодня были абсолютно не убедительны. Кузьмина отстала от лидера на 54 секунды, а Мякяряйнен почти на полторы, заняв только 25-е место, позади нашей Йоханны Талихярм, которая провела гонку жизни и заняла с одним промахом 22-е место. Без одного неудачного выстрела Талихярм могла и в двадцатку попасть....

Сенсацией можно назвать второе место норвежки Марте Улсбю, которая на этапах кубка мира не поднималась выше седьмого места в спринте, а на последнем этапе КМ стала лишь 65-й. Также сенсационно восьмое место заняла швейцарка Ирене Кадуриш - ее прежние результаты очень редко когда оказывались выше пятого десятка итогового протокола.

Россиянки выступили достойно: Татьяна Акимова стала 20-й, а Ульяна Кайшева - 33-й.

Женский биатлон на Олимпиаде продолжится в понедельник, гонкой преследования, в которой примет участие и Йоханна Талихярм.

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С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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