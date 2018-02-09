Олимпиада на Rus.Postimees: сегодня в Пхенчхане пройдет церемония открытия

Сегодня в корейском Пхенчхане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских Игр. Нас ждет нечто совершенно удивительное, поскольку Южная Корея – страна не бедная, для нас экзотическая, к тому же на подготовку этой Олимпиады у страны ушло около десяти лет.