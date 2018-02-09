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Олимпиада на Rus.Postimees: сегодня в Пхенчхане пройдет церемония открытия

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Сегодня в корейском Пхенчхане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских Игр. Нас ждет нечто совершенно удивительное, поскольку Южная Корея – страна не бедная, для нас экзотическая, к тому же на подготовку этой Олимпиады у страны ушло около десяти лет. 

Увидеть программу, которой собираются удивить мир корейцы, узнать, каким оригинальным образом на этот раз будет зажжен олимпийский огонь, и поприветствовать спортсменов из 92 стран вы сможете вместе с порталом Rus.Postimees, который будет транслировать церемонию открытия в прямом эфире.

Оставайтесь с нами и до встречи в 13.00!

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