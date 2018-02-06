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Слушания апелляций россиян пройдут завтра утром, также поданы иски в трибунал Лозанны

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Спортивный арбитражный суд.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

32 российских спортсмена, которые не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, подали иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны. Они требуют срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.

"32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, подали коллективный иск к МОК в cуд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере", – говорится в заявлении представителей российских спортсменов.

Также стала известна дата рассмотрения апелляций 32 атлетов в выездной панели CAS .Слушания пройдут 7 февраля в Пхенчхане, в 13.00 по местному времени (6:00 по таллиннскому времени).

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