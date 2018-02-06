Италия и Аргентина поддержали оправдание российских спортсменов, Германия - против

«Это хорошие новости. Здорово, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается своего мнения о том, что эти спортсмены участвовали в допинговой системе в России», – рассказал глава немецкой делегации в Пхенчхане-2018.

«Это хороший и важный сигнал для равноправия в спорте и борьбы с допингом», – отметили в НОК Германии.

Член МОК от Италии Франко Карраро и представитель Аргентины Херардо Вертейн выступили в поддержку решения CAS удовлетворить апелляции российских спортсменов, отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде-2018. Они отметили, что чистые спортсмены должны иметь право соревноваться.

«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь, – приводит "Р-Спорт" слова Карраро. – Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать.»