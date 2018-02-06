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Италия и Аргентина поддержали оправдание российских спортсменов, Германия - против

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Член МОК от Италии Франко Карраро

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Национальный олимпийский комитет (НОК) Германии похвалил МОК за решение недопускать 15 оправданных CAS россиян до Пхенчхана-2018.

«Это хорошие новости. Здорово, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается своего мнения о том, что эти спортсмены участвовали в допинговой системе в России», – рассказал глава немецкой делегации в Пхенчхане-2018.

«Это хороший и важный сигнал для равноправия в спорте и борьбы с допингом», – отметили в НОК Германии.

Член МОК от Италии Франко Карраро и представитель Аргентины Херардо Вертейн выступили в поддержку решения CAS удовлетворить апелляции российских спортсменов, отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде-2018. Они отметили, что чистые спортсмены должны иметь право соревноваться.

«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь, – приводит "Р-Спорт" слова Карраро. – Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать.»

«Когда Паунд с чем-то не согласен, он идет с выступлениями в прессе, которые создают определенный фон недоверия к нашей организации. Но МОК – это не господин Паунд, – сказал Вертейн. - Не надо заканчивать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват.»

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