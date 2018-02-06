Россиянам могут вернуть флаг на церемонии закрытия Олимпиады

Глава рабочей группы МОК Николь Хоевертц обозначила, чем будет руководствоваться организация в случае снятия дисквалификации с российской делегации. Исходя из ее слов, на это могут повлиять также российские СМИ и болельщики. Если все сложится удачно, россияне смогут пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.

"Мы будем смотреть на общий настрой," – сказала в ходе 132-й сессии МОК Хоевертц. – "Это как с футбольными клубами, которые несут ответственность за поведение своих фанатов. Наши условия достаточно свободны и гибки. Любое отстранение должно носить временный характер. Россия может быть принята обратно, но по нашим правилам."

Также в утренней части сессии состоялось и голосование по продлению на время ОИ до церемонии закрытия отстратения ОКР. Формальная процедура прошла для закрепления статуса нейтральных спортсменов за российскими атлетами.