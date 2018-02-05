Кристьян Ильвес выбран лучшим двоеборцем недели!
5 февраля 2018 г., 19:00
Международная федерация лыж выбрала нашего прыгуна Кристьяна Ильвеса лучшим на прошедшей неделе в своей дисциплине.
"Если спортсмен утверждает, что находится в лучшей форме в своей жизни и доказывает это результатом, то, безусловно, он достоин награды", отмечается на странице FIS
21-летний двоеборец на этапе Кубка мира в Японии занял второе и четвертое место.
До Ильвеса только Аллар Леванди в 1993 году во французком Куршавеле занимал место на подиуме.