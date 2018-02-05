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Кристьян Ильвес выбран лучшим двоеборцем недели!

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ФОТО: Nordicfocus

Международная федерация лыж выбрала нашего прыгуна Кристьяна Ильвеса лучшим на прошедшей неделе в своей дисциплине.

"Если спортсмен утверждает, что находится в лучшей форме в своей жизни и доказывает это результатом, то, безусловно, он достоин награды", отмечается на странице FIS

21-летний двоеборец на этапе Кубка мира в Японии занял второе и четвертое место.

До Ильвеса только Аллар Леванди в 1993 году во французком Куршавеле занимал место на подиуме.

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