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Россияне в массовом порядке отказываются от церемонии открытия Олимпиады :«Пошли они на фиг»

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Открытие Олимпийских игр в Сочи (2014 год).

ФОТО: Mark Humphrey/AP

Неприятный сюрприз ждет МОК в эту пятницу...

После отказа шести команд атлетов из России список отказников пополнили и 12 членов сборной ОАР по лыжным гонкам. Формально отказ от прохождения на параде спортсменов не является поводом для дисквалификации - атлеты из России предоставили свои убедительные доводы: сборная по керлингу, например, будет занята в квалификационных соревнованиях, фигуристы примут участие в командных соревнованиях, а хоккеисты прибудут в Пхенчан только в воскресенье, 11 февраля.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также заявила, что ее подопечные пропустят церемонию открытия Игр, а из тренерского штаба под нейтральным флагом пройдет только главный тренер сборной, швед Маркус Крамер.

О своем нежелании участвовать в церемонии заявила и сноубордистка Алена Заварзина: «Пошли они на фиг. На церемонию открытия мы не поедем. Да и на закрытия - тоже. Нам нужно приехать в Корею, отработать и улететь обратно», написала Заварзина в своем блоге.

В руководстве МОК еще надеются, что российские олимпийцы одумаются: «Надеюсь, русские не станут бойкотировать церемонию открытия. Я ничего об этом не слышала и не читала в СМИ. Надеюсь, что те, кто получил приглашения, придут. Надеюсь, что те, кто приглашен к выступлениям в соревнованиях, примут участие во всех мероприятиях», – сказала член МОК Кристин Клостер Аасен.

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