понедельник, 5 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Для меня не существует границ – ни идеологических, ни национальных, ни географических"

Андрес Мустонен

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды Олимпиады
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Томас Бах: «Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций за допинг»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Президент МОК Томас Бах заявил, что отсутствия допинговых нарушений недостаточно, чтобы российский спортсмен получил приглашение на Олимпиаду-2018.

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях.

Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран.

Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов», – рассказал Бах.

Также Томас Бах считает, что приглашенные на Олимпиаду-2018 российские спортсмены могут стать образцами для изменений в культуре спорта в России:

«Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам, что если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет.

Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады».

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ