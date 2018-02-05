Томас Бах: «Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций за допинг»

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях.

Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран.

Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов», – рассказал Бах.

Также Томас Бах считает, что приглашенные на Олимпиаду-2018 российские спортсмены могут стать образцами для изменений в культуре спорта в России:

«Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам, что если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет.