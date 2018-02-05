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"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

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Олимпийский флаг российских атлетов на церемонии открытия понесет волонтер

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ФОТО: Scanpix

МОК постановил, что на церемонии открытия Олимпиады в Корее олимпийский флаг, под которым пройдет делегация атлетов из России пронесет доброволец, выбранный оргкомитетом Игр.

По мнению МОК, неправильно было бы предоставлять права проноса нейтрального флага какому-то конкретному спортсмену, поэтому совместно с оргкомитетом Игр было принято решение, что флаг МОК понесет перед российскими атлетами специально выбранный МОК волонтер.

Однако, по мнению серебрянного призера ОИ-1998 по хоккею, Алексея Морозова, в спорт снова вмешались сторонние силы: "«Нашу сборную не пустили на Олимпиаду сначала, теперь вот знамя не дадут пронести тем, кто приехал. Это очень плохо, конечно! Плохо, что снова в спорт вмешивается политика. Но мы все равно знаем, что наши спортсмены будут выступать за Россию, а мы будем за них болеть", – сказал Морозов.

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