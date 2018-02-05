Олимпийский флаг российских атлетов на церемонии открытия понесет волонтер

Однако, по мнению серебрянного призера ОИ-1998 по хоккею, Алексея Морозова, в спорт снова вмешались сторонние силы: "«Нашу сборную не пустили на Олимпиаду сначала, теперь вот знамя не дадут пронести тем, кто приехал. Это очень плохо, конечно! Плохо, что снова в спорт вмешивается политика. Но мы все равно знаем, что наши спортсмены будут выступать за Россию, а мы будем за них болеть", – сказал Морозов.