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Без Легкова, Третьякова и Чудинова: МОК не допустил на Олимпиаду оправданных россиян

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ФОТО: GREGORIO BORGIA/AP

Международный олимпийский комитет (МОК) не удовлетворил просьбу Олимпийского комитета России (ОКР), который дозаявил на Игры в Корею 13 спортсменов и двух тренеров.

Пожизненное отстранение 15 российских спортсменов от Олимпиад было отменено Спортивным арбитражным судом 1 февраля 2018 года. 13 из них – действующие спортсмены, двое – участники сочинских Игр, сейчас тренеры.

Комиссия по допуску подчеркнула, что мотивировочная часть решения CAS пока не обнародована (ожидается, что это будет сделано после зимней Олимпиады). И пока нет оснований подтвердить, что спортсменов можно считать «чистыми». Комиссия единогласно не рекомендовала МОК приглашать в Пхенчхан всех 15 человек.

Решение CAS, по мнению комиссии по допуску МОК, не сняло подозрений со спортсменов.

ОКР хотел заявить в Пхенчхан Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву (все – лыжи), Александра Третьякова, Елену Никитину и Марию Орлову (все – скелетон), Ольгу Фаткулину, Артема Кузнецова и Александра Румянцева (все – коньки) и Татьяну Иванову (сани).

Кроме того, МОК отказал двум тренерам – Сергею Чудинову (скелетон) и Альберту Демченко (сани).

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