Матвиенко призвала реформировать МОК и WADA

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в настоящее время назрела необходимость реформирования Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В своем комментарии по поводу заявления главы МОК Томаса Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, она подчеркнула: "Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA - Всемирного антидопингового агентства, - да и самого Международного олимпийского комитета. В частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур", - отметила Матвиенко, которую цитирует "Интерфакс" .

По ее словам, реакция этих международных организаций - "явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа".

"Любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. Ну и конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов", - отметила спикер СФ в связи с вынесенным CAS решением о реабилитации 28 российских спортсменов, отстраненных ранее МОК от участия в Олимпиадах.

"Есть ведь еще одна, на мой взгляд, серьезнейшая проблема - они (МОК и WADA. - Прим. NEWSru.com) коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. Разве это правильно? Может, стоит заглянуть в олимпийскую хартию?" - подчеркивает Матвиенко.

Она пообещало обсудить этот вопрос "с коллегами - руководителями парламентов других стран - и на международных парламентских площадках".

"Что касается решения CAS по российским спортсменам. Мы не знаем этих людей в спортивном арбитражном суде, но я считаю, что мы должны быть благодарны за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения", - отметила Матвиенко.

Она выразила уверенность, что "принципы олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном (инициатор проведения современных Олимпийских игр. - Прим. NEWSru.com ), живы и, в конечном счете, обязательно победят".