Мужской биатлон на Олимпиаде: война Фуркада и Йоханнеса Бо за золото, остальным схватка за бронзу

Темные лошадки

Опытнейший Ондрей Моравец из Чехии в этом году один раз занял второе место в индивидуалке, но туда его привела чистая стрельба. В дальнейшем Моравец ходом показывал средние результаты, а точность стрельбы менялась как погода ранней весной - ноли сменялись четырью промахами. Моравец сможет побороться за медаль в индивидуальной гонке, где каждый промах наказывается минутой штрафа - стреляет он получше, чем большинство из топ-10, а ходом конкурировать в спринте и пасьюте ему трудновато.

Антуан Гигонна в этом сезоне ворвался в сборную Франции, но вопрос пока в том, сможет ли молодой француз справиться с нервами: когда у Антуана идет стрельба, то призовые места он занять в состоянии. Начинает мандражировать и пропадает все: ход, стрельба, надежды на медали.

Ларс Биркеланд и Эрленд Бьонтегор: особой мотивацией для этих спортсменов будет попадание в эстафетную команду Норвегии, которая, скорее всего, займет первое место в эстафете. В личных гонках на Кубке мира результаты лучше у Биркеланда, Бьонтегор гарантированно мажет по два раза минимум, но с чистой стрельбой Эрленд занял третье место в масс-старте последнего предолимпийского этапа КМ в Антерсельве.

Андрейс Расторгуевс: самый непредсказуемый участник олимпийского биатлона: ходом латвиец может везти даже Бо-младшего с Фуркадом, но быстрый бег не позвляет латышу восстановить дыхание перед стрельбой. Там где удается находить баланс между ногами и дыханием - там Расторгуевс предендент на подиум - спринт в Эстерсунде - один промах и восьмое место с двадцатисекундным отставанием от первого места, задыхается на огневом рубеже - пиши пропало - восемь, а то и девять промахов. Но даже с такими ужасными процентами в стрельбе (лежка 75%, стойка 80%) ходом Расторгуевс отыгрывает свое безнадежное отстование.

Эстафета

Как и в личных гонках борьба за золота - прерогатива команд Норвегии и Франции. Норвежцы имеют вариативность состава, где на один из четырех претендуют цгетыре гонщика. Первый этап побежит скорее всего Биркеланд (как вариант - Бьонтегор), второй этап будет отдан кому-то из тройки Свендсен, Бо-старший, Бьонтегор), третий этап останется за Бо-старшим или Свендсеном, а финиширует Бо-младший. У сборной Франции вариантов поменьше. Здесь, скорее всего не будет проблем с последними двумя этапами, на которых побегут Гигона и Фуркад, а вот первые два этапа могут получиться слабее чем у норвежцев: Дестье подходит больше на второй этап, где соперничать будет с сильными, проверенными эстафетными бойцами норвежцев, а первый этап пробежит Квентин Фийон Майе. Признаемся, Квентин - не самый сильный биатлонист тотала.

Бронзовую медаль отдадим команде Германии, как самой стабильной и более классной из оставшихся. Много доппатронов не используют, а ходом подготовлены лучше всех нижестоящих.

Эстонский биатлон

Сборная Эстонии везет полную квоту спортсменов на соревнования и пробежит эстафету, в которой удачным результатом будет попадание ближе к десятке протокола. В личных гонках ждем от наших стреляющих лыжников результатов получше чем в Кубке Мира - Калев Эрмитс смог же в спринте в Аннеси завоевать 14-е место, поэтому именно этот результат на ОИ будет назван практически историческим. Реальные же ожидания от наших ребят - места в тридцатке лучших. Эрмитс и Лессинг - основные претенденты на заезд в этот символический топ.

Российский биатлон