Мужской биатлон на Олимпиаде: война Фуркада и Йоханнеса Бо за золото, остальным схватка за бронзу

Олимпийский биатлон у мужчин подарит всем любителям этого вида спорта не только противостояние лучших в этом сезоне атлетов: да, можно сказать - это будет Олимпиада Бо-младшего и/или Фуркада, но сенсации, пока, никто не отменял. Вопросы остаются по бронзе (а может и по серебру), по эстафете и втайне все надеются, что кто-то сможет подвинуть матерых человечищ этого сезона Мартена Фуркада и Йоханнеса Бо с первых мест.
Главная интрига: кто больше соберет золотых медалей?
Отдать предпочетние кому-то одному невозможно: в зачете Кубка мира первый Фуркад, но по победам в гонках лидирует Бо-младший 8:6, Фуркад лучше стреляет, а Бо быстрее бежит. Стрельба и может оказаться тем фактором, который перевесит чашу в сторону француза - если ну Йоханесса сбивается прицел, то никакие быстрые ноги могут не помочь. Наглядно это было прдемонстрированно на последнем масс-старте в Антерсельве: как не старался Бо-младший, но пять кругов штрафа отыграть не смог. Еще одна особенность: оба любят побеждать сериями: четыре гонки выиграл Бо-младший, четыре Фуркад. Затем три подряд взял Йоханнес, Мартин выиграл последнюю и для ответа противнику должен побеждать в спринте и пасьюте на Олимпиаде.
В остальных ролях
На бронзу в индивидуальных гонках предентентов много: все гонщики из топ-15 общего зачета Кубка мира, но предсказать кто именно - невозможно. У всех них есть две общие беды: слабая стрельба и нестабильность результатов
Словенский биатлонист Яков Фак, сместивший Антона Шипулина с третьей строки в мировом тотале, сезон начал за здравие - три гонки подряд - в Эстерсунде и Хохфильцене словнец был на подиуме. Дальше - не задалось: только двое цветов и места в начале второго десятка. Бо-старший крайне нестабилен - отличные гонки, которые он заканчивал в призах, Тарьей чередует с откровенными провалами - пятое место в пасьюте в следующей гонке становится 48-м, первое (Бо-старший единственный в этом году кто смог кроме Фуркада и младшего Бо занять первое место в гонке) в спринте сменяется на следующий день застрелом и 19-м местом. Соотечественник братьев Эмиль Хегле Свендсен потерял меткость на стрельбе стоя: лежа Эмиль лучший в мировом кубке - 94%, а на стойке имеет только 80% попаданий, то есть, один кружок в 150 метров практически гарантирован. Немец Эрик Лессер один раз в сезоне стрелял чисто и два раза допускал по промаху. Результат: два третьих места и одни цветы. Дальше Эрик стал регулярно мазать и сегодня его процент попаданий всего лишь 82. Француз Симон Дестье (7-е место в зачете КМ) регулярно мажет по 2-3 раза и к началу января сдал ходом, заканчивая гонки на 11-12-х местах. Ушла стрельба и от Лукаса Хофера (8-е место тотала) - стойка всего лишь 78%, лежка 81... Когда итальянец стрелял на уровне топ-атлетов, то и результаты показывал в шаге от подиума.
Последний претендент на звание фаворита в гонке за бронзу немец Арнд Пайффер (5-е место в зачете КМ). Когда у 30-летнего немца складывается пасьянс, то подиум, или цветы - точно его. Немец на стрельбе показывает гроссмейстерские 90% точности, но ходом из всей десятки один из самых слабых. Его шанс будет в промахах конкурентах и собственном неплохом пробеге и стабильной стрельбе.
Темные лошадки
Опытнейший Ондрей Моравец из Чехии в этом году один раз занял второе место в индивидуалке, но туда его привела чистая стрельба. В дальнейшем Моравец ходом показывал средние результаты, а точность стрельбы менялась как погода ранней весной - ноли сменялись четырью промахами. Моравец сможет побороться за медаль в индивидуальной гонке, где каждый промах наказывается минутой штрафа - стреляет он получше, чем большинство из топ-10, а ходом конкурировать в спринте и пасьюте ему трудновато.
Антуан Гигонна в этом сезоне ворвался в сборную Франции, но вопрос пока в том, сможет ли молодой француз справиться с нервами: когда у Антуана идет стрельба, то призовые места он занять в состоянии. Начинает мандражировать и пропадает все: ход, стрельба, надежды на медали.
Ларс Биркеланд и Эрленд Бьонтегор: особой мотивацией для этих спортсменов будет попадание в эстафетную команду Норвегии, которая, скорее всего, займет первое место в эстафете. В личных гонках на Кубке мира результаты лучше у Биркеланда, Бьонтегор гарантированно мажет по два раза минимум, но с чистой стрельбой Эрленд занял третье место в масс-старте последнего предолимпийского этапа КМ в Антерсельве.
Андрейс Расторгуевс: самый непредсказуемый участник олимпийского биатлона: ходом латвиец может везти даже Бо-младшего с Фуркадом, но быстрый бег не позвляет латышу восстановить дыхание перед стрельбой. Там где удается находить баланс между ногами и дыханием - там Расторгуевс предендент на подиум - спринт в Эстерсунде - один промах и восьмое место с двадцатисекундным отставанием от первого места, задыхается на огневом рубеже - пиши пропало - восемь, а то и девять промахов. Но даже с такими ужасными процентами в стрельбе (лежка 75%, стойка 80%) ходом Расторгуевс отыгрывает свое безнадежное отстование.
Эстафета
Как и в личных гонках борьба за золота - прерогатива команд Норвегии и Франции. Норвежцы имеют вариативность состава, где на один из четырех претендуют цгетыре гонщика. Первый этап побежит скорее всего Биркеланд (как вариант - Бьонтегор), второй этап будет отдан кому-то из тройки Свендсен, Бо-старший, Бьонтегор), третий этап останется за Бо-старшим или Свендсеном, а финиширует Бо-младший. У сборной Франции вариантов поменьше. Здесь, скорее всего не будет проблем с последними двумя этапами, на которых побегут Гигона и Фуркад, а вот первые два этапа могут получиться слабее чем у норвежцев: Дестье подходит больше на второй этап, где соперничать будет с сильными, проверенными эстафетными бойцами норвежцев, а первый этап пробежит Квентин Фийон Майе. Признаемся, Квентин - не самый сильный биатлонист тотала.
Бронзовую медаль отдадим команде Германии, как самой стабильной и более классной из оставшихся. Много доппатронов не используют, а ходом подготовлены лучше всех нижестоящих.
Эстонский биатлон
Сборная Эстонии везет полную квоту спортсменов на соревнования и пробежит эстафету, в которой удачным результатом будет попадание ближе к десятке протокола. В личных гонках ждем от наших стреляющих лыжников результатов получше чем в Кубке Мира - Калев Эрмитс смог же в спринте в Аннеси завоевать 14-е место, поэтому именно этот результат на ОИ будет назван практически историческим. Реальные же ожидания от наших ребят - места в тридцатке лучших. Эрмитс и Лессинг - основные претенденты на заезд в этот символический топ.
Российский биатлон
Россияне не наберут даже на эстафету команду: только Антон Бабиков и Матвей Елисеев (19-е и 33-е места в зачете КМ) выступят от ОАР в Пхенчане. На медали россиянам претендовать тоже будет сложно: лучший результат дуета - 8-е место Бабикова в спринте. Антон довольно тих ходом и нестабилен в стрельбе, а Матвей даже при идеальной стрельбе занимает места в конце второго десятка.