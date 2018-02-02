Норвежский биатлонист: мне очень жалко Шипулина, а МОК должно быть стыдно

МОК должно быть стыдно, раз у них не было достаточно доказательств для дисквалификации. Они поступили жестко, отстранив так много спортсменов, а тогда им нужны доказательства в каждом отдельном деле. Найти их не так просто. Мошенничество наверняка имело место, но нужны солидные факты, чтобы наказывать атлетов.

Доклад Макларена содержит сильные косвенные улики, но это не документ с доказательствами. Там много того, что указывает на странные вещи, но нет достаточно веских доводов, чтобы отстранять спортсменов. Поэтому мы сейчас в такой ситуации. Но я ни в коем случае не наивен: в России имело место мошенничество.

Что касается Родченкова, то он представляется мне странной личностью. Не совсем понимаю, почему они так верят его словам. Им нужно нечто большее, чем показания одного человека, чтобы отстранять спортсменов. Мне жаль Антона Шипулина. Между Играми четыре года, и он к ним готовился точно так же, как и мы. Но вокруг России уже много лет ходит много обвинений и теорий."