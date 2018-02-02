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Опротестовать решение CAS у МОК возможности нет

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ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

Официальный представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози рассказал о том, в каком случае МОК может попробовать оспорить решение CAS по российским спортсменам.

«Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», – сказал Жози.

Жози отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку.

МОК обсудит ситуацию с оправданием российских атлетов и их допуском в Пхенчан на очередном заседании 3-4 февраля.

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