«Хотим заставить МОК пригласить спортсменов на Олимпиаду-2018»

«Важно помнить, что мы согласились с МОК и с этими ускоренными процедурами, потому что хотели получить решение перед Олимпийскими играми. Спортсмены должны были получить шанс на участие в Играх.

Но позиция МОК такова, что он может пригласить, кого захочет, и не обязан приглашать атлетов, даже если они чисты. Мы думаем, что позиция МОК неверна. Мы подадим запрос, чтобы МОК пригласил чистых атлетов в Пхенчхан.

Если МОК откажет, мы примем необходимые меры, и если потребуется, подадим судебные иски. Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов.

Очень жаль, что МОК критикует это решение. Может быть, он не согласен с результатом, но это реальность и справедливость восторжествовала. Это решение CAS. МОК говорит, что может обжаловать решение. Что ж, если он хочет, может это сделать.