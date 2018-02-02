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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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«Хотим заставить МОК пригласить спортсменов на Олимпиаду-2018»

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Спортивный арбитражный суд.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Адвокат Филипп Берч, который представлял интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен пригласить оправданных атлетов в Пхенчхан-2018.

«Важно помнить, что мы согласились с МОК и с этими ускоренными процедурами, потому что хотели получить решение перед Олимпийскими играми. Спортсмены должны были получить шанс на участие в Играх.

Но позиция МОК такова, что он может пригласить, кого захочет, и не обязан приглашать атлетов, даже если они чисты. Мы думаем, что позиция МОК неверна. Мы подадим запрос, чтобы МОК пригласил чистых атлетов в Пхенчхан.

Если МОК откажет, мы примем необходимые меры, и если потребуется, подадим судебные иски. Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов.

Очень жаль, что МОК критикует это решение. Может быть, он не согласен с результатом, но это реальность и справедливость восторжествовала. Это решение CAS. МОК говорит, что может обжаловать решение. Что ж, если он хочет, может это сделать.

Но я не думаю, что апелляция будет удовлетворена. МОК ссылается на заявление, что решение CAS еще не значит, что атлеты невиновны. Но это в корне неверно, это практически дезинформация. Атлеты чисты – это решение CAS», – сказал Берч.

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