Хайо Зеппельт: "Олимпийские игры ассоциируются с допингом и коррупцией"

Автор документальных фильмов о российском допинге признал, что у жителей Германии Олимпиада больше не ассоциируется со спортом и осудил оправдание 28 российских атлетов.
"В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, a CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.
То есть можно делать что угодно: прикрывать схему с помощью спецслужб, годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов.
Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать все, что угодно, но в итоге тебя все равно допустят к соревнованиям.
На мой взгляд, в данный момент у олимпийского движения просто ужасный имидж. Мы на ARD провели опрос и выяснили, что, к примеру, у 58 процентов немцев Олимпийские игры скорее ассоциируются с допингом и коррупцией, чем со справедливой конкуренцией и чистым спортом.
Имидж Олимпиады уже основательно подорван и, я думаю, в ближайшие пару недель станет еще хуже. Ведь МОК годами, десятилетиями не удавалось защитить чистых атлетов – и вот результат", – сказал Зеппельт.