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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Хайо Зеппельт: "Олимпийские игры ассоциируются с допингом и коррупцией"

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Хайо Зеппельт.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Автор документальных фильмов о российском допинге признал, что у жителей Германии Олимпиада больше не ассоциируется со спортом и осудил оправдание 28 российских атлетов.

"В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, a CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.

То есть можно делать что угодно:  прикрывать схему с помощью спецслужб, годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов.

Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать все, что угодно, но в итоге тебя все равно допустят к соревнованиям.

На мой взгляд, в данный момент у олимпийского движения просто ужасный имидж. Мы на ARD провели опрос и выяснили, что, к примеру, у 58 процентов немцев Олимпийские игры скорее ассоциируются с допингом и коррупцией, чем со справедливой конкуренцией и чистым спортом.

Имидж Олимпиады уже основательно подорван и, я думаю, в ближайшие пару недель станет еще хуже. Ведь МОК годами, десятилетиями не удавалось защитить чистых атлетов – и вот результат", – сказал Зеппельт.

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