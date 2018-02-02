Хайо Зеппельт: "Олимпийские игры ассоциируются с допингом и коррупцией"

"В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, a CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.

То есть можно делать что угодно: прикрывать схему с помощью спецслужб, годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов.

Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать все, что угодно, но в итоге тебя все равно допустят к соревнованиям.

На мой взгляд, в данный момент у олимпийского движения просто ужасный имидж. Мы на ARD провели опрос и выяснили, что, к примеру, у 58 процентов немцев Олимпийские игры скорее ассоциируются с допингом и коррупцией, чем со справедливой конкуренцией и чистым спортом.