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Россия попросила допустить в Пхенчан еще 15 спортсменов

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Станислав Поздняков

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР попросил МОК прислать приглашения в Пхенчхан-2018 еще 15 российским спортсменам.

«Медали после решения CAS возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане.

Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам», – рассказал Поздняков.

В числе спортсменов поданных в список 15 человек, оправданные вчера склеетонисты Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина, лыжники Александр Легков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин,  конькобежка Ольга Фаткулина. Также в списке и два тренера: Сергей Чудинов (скелетон) и Альберт Демченко (сани).

«Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде.

Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS», – прокомментировал Поздняков желание МОК обжаловать решение САS в Федеральном суде Швейцарии.

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