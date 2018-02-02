Россия попросила допустить в Пхенчан еще 15 спортсменов

«Медали после решения CAS возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане.

Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам», – рассказал Поздняков.

В числе спортсменов поданных в список 15 человек, оправданные вчера склеетонисты Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина, лыжники Александр Легков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, конькобежка Ольга Фаткулина. Также в списке и два тренера: Сергей Чудинов (скелетон) и Альберт Демченко (сани).

«Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде.