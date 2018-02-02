Россия попросила допустить в Пхенчан еще 15 спортсменов

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР попросил МОК прислать приглашения в Пхенчхан-2018 еще 15 российским спортсменам.
«Медали после решения CAS возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане.
Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам», – рассказал Поздняков.
В числе спортсменов поданных в список 15 человек, оправданные вчера склеетонисты Александр Третьяков, Мария Орлова, Елена Никитина, лыжники Александр Легков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, конькобежка Ольга Фаткулина. Также в списке и два тренера: Сергей Чудинов (скелетон) и Альберт Демченко (сани).
«Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде.
Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS», – прокомментировал Поздняков желание МОК обжаловать решение САS в Федеральном суде Швейцарии.