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"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

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WADA: «Выводы Макларена о государственной допинг-системе в России подтверждены в очередной раз»

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ФОТО: Marc Braibant/AFP/Scanpix

Всемирное антидопинговое агентство выступило с заявлением по поводу решения CAS о российских спортсменах.

«WADA серьезно обеспокоено решением CAS оправдать 28 спортсменов, несмотря на то, что все они были частью государственной допинговой системы в России.

WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование у остальных спортсменов в мире. Агентство поддерживает решение МОК проанализировать и ситуацию и рассмотреть подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии.

Тот факт, что CAS не оправдал 11 спортсменов, подтверждает выводы комиссии Самуэля Шмида.

А выводы Ричарда Макларена, установившего наличие в России манипуляций с допинг-контролем на государственном уровне, подтверждены в очередной раз», – говорится в пресс-релизе агентства.

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