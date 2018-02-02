WADA: «Выводы Макларена о государственной допинг-системе в России подтверждены в очередной раз»

«WADA серьезно обеспокоено решением CAS оправдать 28 спортсменов, несмотря на то, что все они были частью государственной допинговой системы в России.

WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование у остальных спортсменов в мире. Агентство поддерживает решение МОК проанализировать и ситуацию и рассмотреть подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии.

Тот факт, что CAS не оправдал 11 спортсменов, подтверждает выводы комиссии Самуэля Шмида.