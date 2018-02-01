Путин рад за оправданных сочинских олимпийцев, но от эйфории просит воздержаться

Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS, с уважением относиться к оппонентам РФ, России еще много чего предстоит сделать с сфере борьбы с допингом.

Как передает РБК, Путин на Ростсельмаше, отвечая на вопросы журналистов, попросил проявлять уважение к "той стороне, с которой вы спорили". "Я считаю, что нужно относиться [к решению суда] без эйфории, с уважением к тем организациям, которые принимали соответствующие решения раньше", - заявил Путин.

Министр спорта РФ надеется, что 28 оправданных спортсменов пустят в Пхенчхан

Россия рассчитывает на скорое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы надеемся, что МОК примет решение и ответит достаточно быстро. В противном случае ждать не имеет смысла. Поэтому есть все юридические процедуры. Уже начал работать арбитражный суд, который будет рассматривать дела в ускоренном порядке", - добавил он.

Он напомнил, что часть из оправданных спортсменов уже заявила о готовности выступить на Играх. "Сегодня окончательный список [спортсменов на Игры] будет проработан с федерациями и направлен [в МОК] в ближайшее время", - добавил он.

На вопрос, не собираются ли россияне взыскать денежную компенсацию, Колобков ответил: "Спортсмены и юристы будут изучать такую возможность, этого исключать нельзя".

По словам Колобкова, МОК изучает возможность подачи иска в гражданский суд Швейцарии. "Вообще, согласно Олимпийской хартии, все дела должны рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, тем более это [подача иска] еще гипотетическая возможность, которую МОК будет изучать. Даже если МОК примет такое решение, это состоится не ранее выхода мотивировочной части [решения CAS]", - уточнил он.

В четверг, 1 февраля, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, наложенное МОК. Пожизненный олимпийский бан им заменен на пропуск лишь предстоящей Олимпиады. В свете решения CAS сборная России останется победителем неофициального общекомандного зачета Игр 2014 года.

МОК между тем подчеркнул, что россияне по-прежнему могут участвовать в ОИ-2018 только по приглашению комитета; на решение суда Лозанны в комитете ответили, пригрозив швейцарским трибуналом.

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, сказал, что "решение CAS поощряет мошенников, затрудняет победу чистых спортсменов и дает еще одно нечестно заработанное очко коррумпированной российской допинговой системе в целом и Путину в частности", сообщает The New York Times.

Сегодня же исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации олимпийских атлетов из России, официальных и сопровождающих лиц для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейским Пхенчхане. В полном списке - 169 спортсменов.

Напомним, что МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".