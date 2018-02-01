четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады
  • Олимпиада 2018
  • Путин рад за оправданных сочинских олимпийцев, но от эйфории просит воздержаться

Путин рад за оправданных сочинских олимпийцев, но от эйфории просит воздержаться

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Sergey Guneev/Sputnik

Президент РФ Владимир Путин отозвался на вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпиад в отношении 28 спортсменов, призывом воздержаться от эйфории, передает Newsru.

Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS, с уважением относиться к оппонентам РФ, России еще много чего предстоит сделать с сфере борьбы с допингом.

Как передает РБК, Путин на Ростсельмаше, отвечая на вопросы журналистов, попросил проявлять уважение к "той стороне, с которой вы спорили". "Я считаю, что нужно относиться [к решению суда] без эйфории, с уважением к тем организациям, которые принимали соответствующие решения раньше", - заявил Путин.

Министр спорта РФ надеется, что 28 оправданных спортсменов пустят в Пхенчхан

Россия рассчитывает на скорое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы надеемся, что МОК примет решение и ответит достаточно быстро. В противном случае ждать не имеет смысла. Поэтому есть все юридические процедуры. Уже начал работать арбитражный суд, который будет рассматривать дела в ускоренном порядке", - добавил он.

Он напомнил, что часть из оправданных спортсменов уже заявила о готовности выступить на Играх. "Сегодня окончательный список [спортсменов на Игры] будет проработан с федерациями и направлен [в МОК] в ближайшее время", - добавил он.

На вопрос, не собираются ли россияне взыскать денежную компенсацию, Колобков ответил: "Спортсмены и юристы будут изучать такую возможность, этого исключать нельзя".

По словам Колобкова, МОК изучает возможность подачи иска в гражданский суд Швейцарии. "Вообще, согласно Олимпийской хартии, все дела должны рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, тем более это [подача иска] еще гипотетическая возможность, которую МОК будет изучать. Даже если МОК примет такое решение, это состоится не ранее выхода мотивировочной части [решения CAS]", - уточнил он.

В четверг, 1 февраля, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, наложенное МОК. Пожизненный олимпийский бан им заменен на пропуск лишь предстоящей Олимпиады. В свете решения CAS сборная России останется победителем неофициального общекомандного зачета Игр 2014 года.

МОК между тем подчеркнул, что россияне по-прежнему могут участвовать в ОИ-2018 только по приглашению комитета; на решение суда Лозанны в комитете ответили, пригрозив швейцарским трибуналом.

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, сказал, что "решение CAS поощряет мошенников, затрудняет победу чистых спортсменов и дает еще одно нечестно заработанное очко коррумпированной российской допинговой системе в целом и Путину в частности", сообщает The New York Times.

Сегодня же исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации олимпийских атлетов из России, официальных и сопровождающих лиц для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейским Пхенчхане. В полном списке - 169 спортсменов.

Напомним, что МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

Таким образом, участвовать в Играх в Пхенчхане будут только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Читать также

НАВЕРХ