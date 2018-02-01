Комментарии из-за океана: "Решение CAS по русским сильно воняет"

Заокенская спортивная общественность осталась недовольна решением спортивного арбитража оправдать российских спортсменов.
Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал решение CAS об оправдании 28 российских спортсменов.
«Россия провела беспрецедентную атаку на принципы фэйр-плей. Целостность Олимпиад в очередной раз была саботирована.
Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – рассказал Тайгерт.
Канадский саночник Сэм Эдни вместе со своей командой стал четвертым в эстафете в Сочи-2014, и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой мог получить бронзу.
Эта медаль могла стать первой в истории канадского санного спорта.
«Пишу твит, который все должны увидеть. Сегодня очень темный день для Олимпиад и очень-темный день для всего чистого спорт, eсли такой еще существует», – написал Эдни.
Осталась без бронзы также и американская скелетонистка Кэти Юландер, которая лишилась отданной ей медали после оправдания Елены Никитиной.
«Мое сердце разбито, но я испытываю такие чувства, знаете, – иногда хорошие ребята побеждают. Мне очень сложно сейчас видеть Никитину на соревнованиях», – сказала Юлендер в ноябре 2017 года, когда МОК пожизненно отстранил Никитину.
Теперь Юлендер считает, что решение CAS об оправдании Никитиной и других россиян ставит под вопрос целостность спорта.
«Я верила и много работала для того, чтобы служить примером целостности олимпийского движения, чести и уважения к своим соперникам. Я верю, что спорт делает мир лучше. Но возвращать медали людям, которые уничтожали допинг-пробы ради достижения своих целей... Получается, что им просто все сошло с рук.
Это уже куда больше, чем медали. Под вопросом целостность всего спорта. Надеюсь, что лидеры олимпийского движения сделают что-то с этим», – рассказала Юлендер.