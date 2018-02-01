Комментарии из-за океана: "Решение CAS по русским сильно воняет"

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал решение CAS об оправдании 28 российских спортсменов.

«Россия провела беспрецедентную атаку на принципы фэйр-плей. Целостность Олимпиад в очередной раз была саботирована.

Все это сильно воняет. Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – рассказал Тайгерт.

Канадский саночник Сэм Эдни вместе со своей командой стал четвертым в эстафете в Сочи-2014, и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой мог получить бронзу.

Эта медаль могла стать первой в истории канадского санного спорта.

«Пишу твит, который все должны увидеть. Сегодня очень темный день для Олимпиад и очень-темный день для всего чистого спорт, eсли такой еще существует», – написал Эдни.

Осталась без бронзы также и американская скелетонистка Кэти Юландер, которая лишилась отданной ей медали после оправдания Елены Никитиной.

«Мое сердце разбито, но я испытываю такие чувства, знаете, – иногда хорошие ребята побеждают. Мне очень сложно сейчас видеть Никитину на соревнованиях», – сказала Юлендер в ноябре 2017 года, когда МОК пожизненно отстранил Никитину.

Теперь Юлендер считает, что решение CAS об оправдании Никитиной и других россиян ставит под вопрос целостность спорта.

«Я верила и много работала для того, чтобы служить примером целостности олимпийского движения, чести и уважения к своим соперникам. Я верю, что спорт делает мир лучше. Но возвращать медали людям, которые уничтожали допинг-пробы ради достижения своих целей... Получается, что им просто все сошло с рук.