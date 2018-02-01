Процесс пошел: в CAS поступила первая олимпийская жалоба

Спортсменка с Британских Виргинских островов, желающая выступать на соревнованиях в женском скелетоне подала иск о неправильном, по ее, Катрин Танненбаум, мнению распределения квот на участия в соревнованиях. Танненбаум выполнила все нормативы, но по непонятным причинам в старт-лист женского скелетона не попала. CAS принял иск к рассмотрению и даст ответ завтра, 2 февраля. В отношении же российских спортсменов, недопущенных на ОИ в Коре,е CAS примет решение не позднее 7 февраля.