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Процесс пошел: в CAS поступила первая олимпийская жалоба

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ФОТО: Scanpix

Сегодня в Пхенчане были открыты два выездных офиса CAS . Первая жалоба уже подана, пока не от России.

Спортсменка с Британских Виргинских островов, желающая выступать на соревнованиях в женском скелетоне подала иск о неправильном, по ее, Катрин Танненбаум, мнению распределения квот на участия в соревнованиях. Танненбаум выполнила все нормативы, но по непонятным причинам в старт-лист женского скелетона не попала. CAS принял иск к рассмотрению и даст ответ завтра, 2 февраля. В отношении же российских спортсменов, недопущенных на ОИ в Коре,е CAS примет решение не позднее 7 февраля.

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