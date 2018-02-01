Урмас Вяльбе: "У россиян к постоянному одурачиванию выработался иммунитет"

"Я обычный обслуживающий персонал, а спортсмены ради того, чтобы попасть на Олимпиаду, жертвуют абсолютно всем. А теперь нас всех дурачат: завтра стартуешь, послезавтра не стартуешь. Каждый здравомыслящий человек поймет, что это все какая-то порнография! - сказал Вяльбе в интервью Postimees. - В то же время эта шарманка так долго длилась, что у всех выработался иммунитет. Никто ни на что внимания не обращает. Просто готовы уже абсолютно ко всему. Как говорится, нам по**й."

"Вот давайте возьмем случай с Максимом Вылегжаниным, - продолжил Вяльбе. - Перед "Тур де Ски" его отстраняют от соревнований, потом допускают, после пары этапов Кубка мира - отстраняют снова. Потом еще и пожизненную дисквалификацию дали. А теперь оправдали..."

По словам Вяльбе, все-таки втайне спортсмены надеются, что на Олимпиаду их пустят, и тренируются по предолимпйским планам. Единственное, что они не могут делать - соревноваться на этапах Кубка мира. Исключение - Александр Легков: "Признаться, я не видел его вообще нигде и не представляю, чем он в последнее время занимался. Мне кажется, что он покончил со спортом. Для него важнее было не поехать в Корею, а доказать честность выигранных им медалей в Сочи."