WADA запретила использование новых пробирок

«WADA рекомендует МОК на Играх-2018 в Пхенчхане использовать бутылки старого поколения Bereg-Kit 2016 года, так как первоначальное расследование компании Berlinger выявило потенциальную проблему с целостностью контейнеров. Установлено, что некоторые контейнеры можно вскрыть вручную без использования специальных инструментов. Эти контейнеры для допинг-проб поступили в сентябре 2017-го», – говорится в заявлении WADA.