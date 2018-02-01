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WADA запретила использование новых пробирок

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ФОТО: Marc Braibant/AFP/Scanpix

После отказа от использования продукции фирмы "Берлингер" немецкой и шведскими антидопинговыми лабораториями, WADA решила вернуться к старой системе отбора проб.

«WADA рекомендует МОК на Играх-2018 в Пхенчхане использовать бутылки старого поколения Bereg-Kit 2016 года, так как первоначальное расследование компании Berlinger выявило потенциальную проблему с целостностью контейнеров. Установлено, что некоторые контейнеры можно вскрыть вручную без использования специальных инструментов. Эти контейнеры для допинг-проб поступили в сентябре 2017-го», – говорится в заявлении WADA.

Прежний вариант контейнеров показывал наличие следов или попыток вскрытия, что и привело к скандалу с российскими допинг-пробами.

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