На сайте Игр-2018 хоккеисты из России изображены с государственным флагом страны

На сайте ОИ в профилях хоккеистов сборной Олимпийских атлетов из России красуется не только российский герб на плечах спортсменов, но и российский флаг на форме, хотя по инструкциям МОК олимпийским атлетам России запрещено использовать национальныю символику. Флаг России можно и сейчас заметить на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестёркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.