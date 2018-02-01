На сайте Игр-2018 хоккеисты из России изображены с государственным флагом страны

По правилам МОК Олимпийские ателеты России не могут демонстрировать государственную символику
На сайте ОИ в профилях хоккеистов сборной Олимпийских атлетов из России красуется не только российский герб на плечах спортсменов, но и российский флаг на форме, хотя по инструкциям МОК олимпийским атлетам России запрещено использовать национальныю символику. Флаг России можно и сейчас заметить на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестёркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.
«Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхёнчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня», — сообщила пресс-служба Оргкомитета Игр.