четверг, 1 февраля 2018 г.
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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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На сайте Игр-2018 хоккеисты из России изображены с государственным флагом страны

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Вратарь сборной ОАР Илья Сорокин

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

По правилам МОК Олимпийские ателеты России не могут демонстрировать государственную символику

На сайте ОИ в профилях хоккеистов сборной Олимпийских атлетов из России красуется не только российский герб на плечах спортсменов, но и российский флаг на форме, хотя по инструкциям МОК олимпийским атлетам России запрещено использовать национальныю символику. Флаг России можно и сейчас заметить на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестёркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

«Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхёнчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня», — сообщила  пресс-служба Оргкомитета Игр.

скриншот с сайта ОИ-2018

ФОТО: www.pyeongchang2018.com

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