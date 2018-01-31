Путин принес извинения едущим в Корею олимпийцам: отстраненные получат солидные компенсации

«Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте. Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения.

Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить. Но Россия всегда поддерживала идеи чистого спорта – чистого от допинга и от наносных явлений. Сделаем все, чтобы защитить тех спортсменов, кто пострадал. И будем поддерживать вас. Рассчитываем и на то, что наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации международные, спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались.

Мы понимаем, что современный спорт связан и со спонсорством, рекламой и со всем, что сопровождает крупные международные соревнования.

Но если современный спорт международный, Олимпийское движение утратит самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда все это просто потеряет смысл», – сказал Путин во время встречи с российскими олимпийцами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что победители и призеры альтернативных стартов для отстраненных от Пхенчхана-2018 спортсменов получат такие же премии, как и медалисты Олимпиады.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх.