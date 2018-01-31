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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Фото: oлимпийский скандал - на форме сборной Норвегии красуются нацистские символы

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Адольф Гитлер.

ФОТО: Top Foto / SCANPIX

Дизайнеры формы сборной Норвегии изобразили на свитерах руны из древнескандинавской мифологии, которые использовались во времена нацистской Германии, а в настоящее время востребованы у неонацистских движений в Европе.

На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и "Гитлерюгенда" за успехи в спорте. Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны - часть наследия скандинавской культуры.

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