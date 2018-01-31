Фото: oлимпийский скандал - на форме сборной Норвегии красуются нацистские символы
31 января 2018 г., 15:19
Дизайнеры формы сборной Норвегии изобразили на свитерах руны из древнескандинавской мифологии, которые использовались во времена нацистской Германии, а в настоящее время востребованы у неонацистских движений в Европе.
На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и "Гитлерюгенда" за успехи в спорте. Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны - часть наследия скандинавской культуры.
Nazi scandal hits Norwegian Olympic team... because of their woolly jumpers https://t.co/c7IaS8xRG2— Daily Mail Online (@MailOnline) January 31, 2018