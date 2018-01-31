Фото: oлимпийский скандал - на форме сборной Норвегии красуются нацистские символы

На серых свитерах норвежцев вышиты узоры из рун Тир и Альгиз, значки с которыми в гитлеровской Германии выдавались курсантам училищ СС и "Гитлерюгенда" за успехи в спорте. Несколько членов норвежской команды уже отказались носить такие свитера, а представители фурмы-производителя заявили, что данные руны - часть наследия скандинавской культуры.