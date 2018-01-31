Российским олимпийцам не хватило новой формы. Приходится заклеивать российскую символику на старой

«Лыжники, конькобежцы и хоккеисты срочно заклеивают на сумках и куртках название своей страны. Экипировки ZA Sport без флагов и Russia на всех не хватило, ну и вот. Теперь самое главное, чтобы ничего не отклеилось. На церемонии открытия», — говорится в сообщении канала.

Главный дизайнер Za Sport Анастасия Задорина заявила, что никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.

«Мы выдаем комплекты экипировки строго в соответствии со списком, предоставленным нам Олимпийским комитетом России. В экипировочный центр ZASPORT приезжают как сами атлеты, так и их представители с официальными документами.

У многих олимпийцев нестандартные размеры, мы к этому были готовы — у нас работает ателье, где вещи в кратчайшие сроки подшивают, а потом курьеры оперативно передают одежду спортсменам. Никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.

На данный момент мы выдали 390 комплектов экипировки — причем спортсмены получили как нейтральную форму с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia), так и олимпийскую с национальной российской символикой.