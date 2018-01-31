среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Видео
Прямые трансляции Highlights
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Российским олимпийцам не хватило новой формы. Приходится заклеивать российскую символику на старой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Российским олимпийцам не хватило новой формы. Приходится заклеевать российскую символику на старой.

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Российским спортсменам не хватило «нейтральной» экипировки ZA Sport, и они вынуждены заклеивать на сумках и форме название своей страны, сообщает телеграм-канал «Мутко против»

«Лыжники, конькобежцы и хоккеисты срочно заклеивают на сумках и куртках название своей страны. Экипировки ZA Sport без флагов и Russia на всех не хватило, ну и вот. Теперь самое главное, чтобы ничего не отклеилось. На церемонии открытия», — говорится в сообщении канала.

Главный дизайнер Za Sport Анастасия Задорина заявила, что никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.

«Мы выдаем комплекты экипировки строго в соответствии со списком, предоставленным нам Олимпийским комитетом России. В экипировочный центр ZASPORT приезжают как сами атлеты, так и их представители с официальными документами.

У многих олимпийцев нестандартные размеры, мы к этому были готовы — у нас работает ателье, где вещи в кратчайшие сроки подшивают, а потом курьеры оперативно передают одежду спортсменам. Никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.

На данный момент мы выдали 390 комплектов экипировки — причем спортсмены получили как нейтральную форму с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia), так и олимпийскую с национальной российской символикой.

С Международным олимпийским комитетом согласовывается возможность того, чтобы на параде в честь церемонии закрытия Игр наша команда участвовала в парадной форме с российским флагом и гербом», — сказала Задорина.

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ