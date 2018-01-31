Российским олимпийцам не хватило новой формы. Приходится заклеивать российскую символику на старой

Российским спортсменам не хватило «нейтральной» экипировки ZA Sport, и они вынуждены заклеивать на сумках и форме название своей страны, сообщает телеграм-канал «Мутко против»
«Лыжники, конькобежцы и хоккеисты срочно заклеивают на сумках и куртках название своей страны. Экипировки ZA Sport без флагов и Russia на всех не хватило, ну и вот. Теперь самое главное, чтобы ничего не отклеилось. На церемонии открытия», — говорится в сообщении канала.
Главный дизайнер Za Sport Анастасия Задорина заявила, что никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.
«Мы выдаем комплекты экипировки строго в соответствии со списком, предоставленным нам Олимпийским комитетом России. В экипировочный центр ZASPORT приезжают как сами атлеты, так и их представители с официальными документами.
У многих олимпийцев нестандартные размеры, мы к этому были готовы — у нас работает ателье, где вещи в кратчайшие сроки подшивают, а потом курьеры оперативно передают одежду спортсменам. Никаких проблем с количеством и комплектацией экипировочных наборов нет.
На данный момент мы выдали 390 комплектов экипировки — причем спортсмены получили как нейтральную форму с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia), так и олимпийскую с национальной российской символикой.
С Международным олимпийским комитетом согласовывается возможность того, чтобы на параде в честь церемонии закрытия Игр наша команда участвовала в парадной форме с российским флагом и гербом», — сказала Задорина.